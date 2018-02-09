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Мурманская область. Арктика09.02.18 12:40

Водолазы Северного флота отработали погружение в условиях низких температур

В отряде спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота состоялись практические занятия с водолазными специалистами по спускам под воду в условиях низкой температуры воздуха.

Тренировка прошла в Североморске на борту рейдового водолазного катера «Иван Швец» недавно поступившего на вооружение спасателей Северного флота. Водолазные спуски осложнялись сильным порывистым ветром и низкой температурой воздуха, близкой к предельной -20о.

Водолазные специалисты выполнили нормативы по проверке оборудования, снаряжения и средств связи, отработали правильность организации водолазных спусков с соблюдением требований и мер безопасности.

В ходе работы на глубине водолазы провели осмотр подводной части плавучего причала и визуально оценили надёжность конструкций и соединений.

После подъёма на борт катера был отработан комплекс мер по реабилитации водолаза в барокамере на борту катера. Дежурная барокамера является одним из обязательных условий проведения водолазных спусков. В ней проводится декомпрессия водолаза в случае его экстренного подъёма на поверхность, а также после работ на больших глубинах.

Как отметил ветеран аварийно-спасательной службы Северного флота, установивший в своё время рекорды глубоководных погружений, Станислав Колпакчи, работа водолазов под водой в условиях дрейфующего льда опасна тем, что существует вероятность повреждения льдинами шлангов, по которым подаётся воздух для дыхания водолаза. При экстремально низких температурах может произойти обледенение металлических частей дыхательной аппаратуры. Поэтому организация водолазных спусков строго регламентирована в соответствии с требованиями техники безопасности, и погодные условия имеют приоритетное значение.

 

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