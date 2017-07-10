Водолазы Северного флота подняли со дна озера на Кольском полуострове «Аэрокобру»

Водолазы Северного флота нашли и подняли на поверхность пролежавший 72 года на дне озера в Мурманской области американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», поставлявшийся в СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Операция по обследованию дна северной части Щукозера, которое находится недалеко от Североморска, началась 29 июня. В ней были задействованы военные водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ, а также специальная водолазная техника и катер, оснащённый локатором бокового обзора и телеуправляемым подводным аппаратом.

Ход проведения поисковых и водолазных работ лично контролировал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

После точного определения местоположения самолёта на грунте и установке над ним сигнального буя, водолазы приступили к остропке фюзеляжа. Для надёжного крепления строп на корпусе истребителя пришлось обращаться за помощью к сотрудникам музея ВВС Северного флота, которые подробно рассказали про силовые конструкции «Аэрокобры» и дали рекомендации, как осуществить подъем самолёта, чтобы он не развалился на части.

Истребитель лежал погружённый в донный ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины работу водолазов осложняла плохая видимость. Отрыв от грунта фюзеляжа, подъем его под днище понтона и буксировка к берегу осуществлялись аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции.

Непосредственно из воды на берег самолёт был поднят при помощи автомобильного крана, а затем доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.

О том, что на дне озера под названием Щучье должен находиться погибший истребитель, было известно по архивным данным. 6 марта 1945 года при выполнении учебно-боевого полёта лётчик 2-й эскадрильи 255 истребительного авиаполка ВВС Северного флота младший лейтенант Фёдор Дмитриевич Варавиков потерпел крушение. Его самолёт Р-39 «Аэрокобра» был сложен в управлении, требовал от пилота высокого мастерства и сосредоточенности. По всей вероятности, машина сорвалась в штопор и упала на озёрный лёд, не дотянув несколько километров до военного аэродрома Ваенга.

В именном списке безвозвратных потерь личного состава 5-й минно-торпедной авиационной Киркенесской Краснознамённой дивизии ВВС Северного флота с 1 по 10 марта 1945 года указано, что младший лейтенант Варавиков погиб при катастрофе самолёта. Однако в кабине самолёта человеческих останков обнаружено не было. Тем не менее память погибшего лётчика участники поисковой операции почтили минутой молчания.