Водолазы Северного флота примут участие в обследовании транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в 1945 году в Баренцевом море

Водолазы Северного флота в первой половине июля примут участие в обследовании транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, и продолжат подъем военной техники тех времен, поступавшей в Советский Союз по программе ленд-лиза из Соединённых Штатов Америки.

Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота.

Транспорт находится в территориальных водах Российской Федерации на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении. В обследовании затонувшего судна будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», которые также способны вести подводную съемку.

Впервые водолазы Северного флота обследовали судно еще в 2005 году. В 2016 спасательными силами Северного флота с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман». Ранее с транспорта «Томас Дональдсон» были подняты еще один танк «Шерман» и паровая лебёдка. Это устройство находилось на самом судне и обеспечивало проведение грузовых операций при разгрузке и погрузке транспорта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ценные исторические артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота.