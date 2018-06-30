Водолазы Северного флота прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров
Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота прошли подготовку к работам на глубине до
Тренировки водолазов состоялись в губе Варламова Кольского залива на стенд-макете подводной лодки, который лежит на грунте на глубине около
Как сообщает пресс-служба СФ, в июле водолазные специалисты Северного флота традиционно будут задействованы в тактико-специальных учениях по поисково-спасательным работам на глубине в районе затопленного транспорта «Томас Дональдсон» и во время второго этапа комплексной экспедиции на острова архипелага Новая Земля.