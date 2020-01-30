Водолазы Северного флота проверили новое оборудование в условиях сверхнизких температур

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков в условиях сверхнизких температур.

Тренировка водолазов проходит на многофункциональном водолазном катере «Иван Швец» в главной базе Северного флота – Североморске при температуре воздуха ниже -20 градусов по шкале Цельсия. Ледовая обстановка в Кольском заливе позволяет выполнить поставленные задачи.

Водолазы отрабатывают спуски в новом оборудовании с исползованием специального устройства водообогрева. Погружение проводится на малых глубинах до 20 метров . Водолазы совершенствуют практические навыки по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему затонувших предметов, обследованию подводных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба СФ, за действиями водолазов под водой ведётся постоянное наблюдение с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, оснащённых видеокамерами с широким углом обзора.

Водолазные спуски в условиях сверхнизких температур проводятся редко даже в приарктических районах. В тренировках принимают участие самые подготовленные водолазные специалисты.