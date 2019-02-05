Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство для участия в конкурсе «Глубина» Армейских международных игр

Сборная команда водолазных специалистов Северного флота приступила к завершающему этапу подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Глубина-2019» Армейских международных игр. Через две недели североморцы отправятся в город-герой Севастополь для участия в межфлотских соревнованиях.

Подготовку к конкурсу «Глубина» водолазы Северного флота начали осенью прошлого года. В команду вошли пять участников подобных состязаний прошлых лет и трое перспективных новичков, которые показали лучшие результаты на предварительных испытаниях.

В нынешнем году на соревнованиях будет восемь специальных упражнений, непосредственно связанных с профессиональной деятельностью водолазов Военно-морского флота. Это — поиск и остропка предметов на глубине, сборка металлоконструкций, подводная резка и сварка металла, оказание первой помощи пострадавшему водолазу, скоростное плавание, оказание помощи надводному кораблю при пробоине корпуса, поддержание жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте, а также подводная борьба.

К каждому упражнению североморцы готовятся обстоятельно. Тренировки проходят под видеонаблюдением и с детальным разбором допущенных ошибок. Ориентиром служат лучшие результаты прошлых лет.

Тренировки проходят в Кольском заливе с рейдового водолазного катера «Иван Швец». Работы водолазы выполняют на глубине около 10 метров . Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Как сообщает пресс-служба СФ, по оценке тренера команды — главного водолазного специалиста спасательного отряда Северного флота капитана 3 ранга Алексея Беляева — уровень подготовки участников конкурса «Глубина» от Северного флота позволяет рассчитывать на хорошее выступление на грядущих соревнованиях.