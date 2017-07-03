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Мурманская область. Арктика03.07.17 07:10

Водолазы Северного флота завершили подготовку к подводно-техническим работам на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон»

Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота завершили цикл подготовки к проведению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон».

В спусках на глубины до 60 метров будут задействованы 15 водолазов отряда. В июне в губе Варламова они прошли тренировки на, так называемой, эпроновской выгородке - макете корпуса подводной лодки, лежащей на грунте на глубине 45 метров. Провели необходимое количество спусков под воду для выполнения работ на различных глубинах, а также повышали физиологическую натренированность в барокамере, где создавалось давление в 10 атмосфер, соответствующее 100-метровой глубине.

Также были отработаны различные способы проведения декомпрессии после работы на предельной глубине – 60 метров. В том числе один из наиболее удобных, при котором водолаз безостановочно поднимается с 12 метров, а затем быстро (в течение 3 минут) помещается в барокамеру, где создаётся соответствующее давление воздуха для продолжения прерванного процесса декомпрессии организма.

Водолазные спуски являются работой повышенного риска. Большую опасность под водой представляет не только повышенное давление, но и сами затонувшие объекты, которые могут повредить снаряжение водолаза или придавить его самого. Поэтому подготовке и инструктажу водолазов к проведению операций под водой уделяется повышенное внимание. Обязательно проводится медицинское обеспечение водолазных спусков, предусмотрен комплекс страховочных мер. В обязательном порядке ведётся видеонаблюдение под водой. Каждый водолаз перед началом работ проходит медицинскую комиссию.

Даже при современном уровне развития робототехники, предназначенной для ведения подводно-технических работ под водой, наиболее сложные операции на доступных глубинах (до 60 метров) выполняются водолазами.

В 2017 году тактико-специальное учение по проведению подводно-технических работ на глубине в Баренцевом море, а именно - на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон», состоится в первой половине июля. Помимо совершенствования специальной подготовки водолазов командование Северным флотом планирует организовать подъем исторической военной техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, которая находится в трюмах затонувшего транспорта.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлые годы специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота были успешно подняты со дна Баренцева моря несколько танков «Шерман» инженерных машин, артиллерийские установки, паровая лебёдка и паровоз.

 

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