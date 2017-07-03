Водолазы Северного флота завершили подготовку к подводно-техническим работам на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон»
Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота завершили цикл подготовки к проведению подводно-технических работ на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон».
В спусках на глубины до
Также были отработаны различные способы проведения декомпрессии после работы на предельной глубине –
Водолазные спуски являются работой повышенного риска. Большую опасность под водой представляет не только повышенное давление, но и сами затонувшие объекты, которые могут повредить снаряжение водолаза или придавить его самого. Поэтому подготовке и инструктажу водолазов к проведению операций под водой уделяется повышенное внимание. Обязательно проводится медицинское обеспечение водолазных спусков, предусмотрен комплекс страховочных мер. В обязательном порядке ведётся видеонаблюдение под водой. Каждый водолаз перед началом работ проходит медицинскую комиссию.
Даже при современном уровне развития робототехники, предназначенной для ведения подводно-технических работ под водой, наиболее сложные операции на доступных глубинах (до
В 2017 году тактико-специальное учение по проведению подводно-технических работ на глубине в Баренцевом море, а именно - на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон», состоится в первой половине июля. Помимо совершенствования специальной подготовки водолазов командование Северным флотом планирует организовать подъем исторической военной техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, которая находится в трюмах затонувшего транспорта.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлые годы специалистами аварийно-спасательного отряда Северного флота были успешно подняты со дна Баренцева моря несколько танков «Шерман» инженерных машин, артиллерийские установки, паровая лебёдка и паровоз.