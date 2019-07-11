Водолазы-североморцы прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров

Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда, базирующегося в городе Североморске, прошли подготовку к работам на глубине до 60 метров в лёгком снаряжении с использованием воздушной смеси для дыхания.

Тренировки водолазов состоялись в губе Варламова Кольского залива на стенд-макете подводной лодки, который лежит на грунте на глубине около 50 метров . Также водолазы совершенствовали физиологическую натренированность к погружениям на глубины до 100 метров в барокамерах на спасательных судах.

Как сообщает пресс-служба СФ, во второй половине июля водолазы-североморцы традиционно будут задействованы в тактико-специальных учениях по поисково-спасательным работам на глубине в районе затопленного транспорта «Баллот», затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин.