Водолазы-спасатели Северного флота начали отрабатывать спуски под воду

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков в новом учебном году, на которых будут отработаны мероприятия по оказанию помощи «аварийной» подводной лодке (ПЛ).

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта рейдового водолазного катера «РВК-511», а также отработке элементов по установке проводников воздуха высокого давления и систем жизнеобеспечения на «эпроновской» выгородке стенд-макета подводной лодки на глубинах 40-50 метров.

В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов будет отрабатывать практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Совершенствование навыков водолазных специалистов проводится в преддверии масштабного учения сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. На нем военные спасатели во взаимодействии с силами ПСО морской авиации окажут помощь экипажу «аварийной» подводной лодки и на практике отработают элементы спасения личного состава, условно терпящего бедствие на море. В том числе будут произведены мероприятия по поиску условно «аварийной» ПЛ, лежащей на грунте на глубине около 60 метров.

Спасатели определят ее местоположение, осуществят обследование корпуса лодки с помощью необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, финалом предстоящего учения станут отработка подъема членов экипажа лодки на поверхность с помощью глубоководного спасательного аппарата «АС-34» и оказание медицинской помощи подводникам с помощью декомпрессионного оборудования спасательных судов УПАСР СФ.