Водопой: прокуратурой Терского района выявлены нарушения законодательства о водоснабжении

Прокуратурой Терского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении в деятельности администрации Терского района. В ходе проверки прокуратурой района установлено, что не все населенные пункты Терского района охвачены централизованным водоснабжением.

В нарушение требований ст. ст. 6,7 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Терского района полномочия по водоснабжению и водоотведению на территории с. Кашкаранцы, с. Кузомень, с. Чаваньга, с. Чапома, с. Тетрино, н.п. Маяк Никодимский, с. Пялица не осуществляет, соглашений об использовании нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения не заключено. Снабжение водой, в том числе питьевой, потребителями осуществляется самостоятельно из близлежащих водоёмов, колодцев, рек. Мониторинг качества питьевой воды не производится.

Кроме того, установлено, что администрацией Терского района сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и итоги исполнения этих планов в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» не размещались.

По фактам выявленных нарушений и.о. прокурора района в адрес главы администрации Терского района внесено представление, которое находится на рассмотрении.