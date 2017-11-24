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Мурманская область. Арктика24.11.17 10:22

Военная мощь страны и Крым требуют жертв - почти 40% российских семей заявили о нехватке денег на еду и одежду

Экономический кризис сильно сказывается на жизни россиян: у многих возникли финансовые трудности не только с приобретением лекарств и оплатой жилищно-коммунальных услуг, но и с покупкой продовольствия. Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ). В сентябре 2017 года доля населения, характеризующего материальное положение своих семей как плохое или очень плохое (бедных по самооценке материального положения), составила 23%; доля семей, испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей), - 38%, пишет newsru.com, ссылаясь на доклад ВШЭ.

Данные соцопроса показали, что в сентябре 23% российских семей оценили свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое», что на 3% больше, чем в мае этого года. Процент домохозяйств, которые считают свой доход как «хороший», за этот период также снизился - с 17% до 15%.

Кроме того, в сентябре каждый второй респондент, проживающий отдельно, столкнулся с затруднениями при покупке продуктов питания или одежды, а каждый четвертый негативно оценил свое материальное положение. В то же время за последний год в этой категории граждан доля бедных по оценке материального положения снизилась на четверть, в то время как у крупных домохозяйств риски субъективной бедности с начала года, напротив, устойчиво росли.

Почти каждая третья семья в стране (29%) может позволить себе только продукты питания, а с приобретением одежды уже возникают сложности. 8% опрошенных заявили, что у них не хватает средств даже на еду. Самая тяжелая ситуация - в сельской местности, где 44% жителей констатировали нехватку денег на товары первой необходимости и продовольствие.

Согласно исследованию ВШЭ, каждая четвертая российская семья из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства. На этом фоне количество граждан РФ, которые считают, что экономический кризис в стране продолжается, с мая по сентябрь выросло на 7% и достигло уровня годичной давности - 77%.

Эксперты отметили, что в РФ более популярными остаются пассивные стратегии адаптации к снижению доходов: экономия и отказ от потребления товаров; их используют все социальные группы населения. Данные опросов показали, что в июне - сентябре экономили 74% семей.

По-прежнему отказывая себе в потреблении некоторых продуктов питания и видов досуга, российские семьи стали реже сокращать расходы на услуги образования, медицинские услуги, одежду и обувь. При этом по сравнению с прошлым годом домохозяйства стали чаще использовать активные стратегии по привлечению дополнительных источников доходов, что может быть связано как с исчерпанием возможностей экономии, так и с невозможностью откладывать далее отдельные расходы.

В октябре реальные располагаемые денежные доходы населения (сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей с поправкой на инфляцию) сократились на 1,3%. По сравнению с сентябрем и августом (0,3%) спад ускорился более чем вчетверо, а накопленным итогом за три прошедших года превысил 11%, или 5,5 триллиона рублей в денежном выражении.

Если не учитывать январскую выплату пенсионерам в пять тысяч рублей, кошельки россиян «худеют» 36 месяцев подряд, что является рекордом статистики с начала 1990-х годов. В октябре номинальный рост среднедушевого дохода в целом по стране оказался полностью съеден инфляцией, даже несмотря на ее замедление до рекордных в постсоветской истории минимумов.

Комментарии

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№ 124.11.17 11:07 - SuhiRosА ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
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Последние комментарии

SuhiRos
24.11.17 11:07
А ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
Комментарий к новости:Военная мощь страны и Крым требуют жертв - почти 40% российских семей заявили о нехватке денег на еду и одежду
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