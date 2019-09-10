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Мурманская область. Арктика10.09.19 09:30

Военно-морской флот России в 2020 году получит четыре атомные подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень-М»

ВМФ России в 2019 году получит одну атомную подводную лодку, построенную в рамках гособоронзаказа на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске. Кроме того, как сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, уже в 2020 году «Севмаш» также должен передать ВМФ атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Замглавы военного ведомства отметил, что Минобороны России запланировало поставить флоту две атомные подводные лодки проекта 885М и два атомных ракетоносца 955А.

«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два «Борея-А», - сказал Алексей Криворучко.

В свою очередь генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что АПЛ «Белгород» выйдет в море на испытания в июне 2020 года, а в сентябре будет сдана Военно-морскому флоту. «Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утверждённый Министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам», - сказал он.

Глава «Севмаша» уточнил, что «выход «Белгорода» в море запланирован на 15 июня 2020 года. Подписание приёмного акта состоится в сентябре того же года в соответствии с контрактом».

Кроме того, замминистра обороны также сообщил, что готовность тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в настоящее время составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан ВМФ. «Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота России. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%, - заявил заместитель главы военного ведомства. - Как мы и договорились с предприятием «Севмаш», получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения».

Отвечая на вопрос, каким вооружением будет оснащён «Адмирал Нахимов», Алексей Криворучко сказал, «безусловно это будет самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также мощным противолодочным вооружением «Пакет-НК» и «Ответ».

Всего в соответствии с государственной программой вооружения до 2024 года предусмотрена передача ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М, отметил замминистра обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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