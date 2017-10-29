Военного и его семью обнаружили мёртвыми в их североморской квартире

В Североморске в одной из квартир обнаружена погибшая семья, сообщил «Интерфаксу» источник в следственных органах Мурманской области. По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребёнка.

Отрабатывается версия, что мужчина сначала застрелил родных, а затем покончил с собой.

Собеседник агентства пояснил, что накануне глава семьи не вышел на службу. «Будут отрабатываться все версии, - добавил источник. - Причины и обстоятельства выясняют военные следователи».