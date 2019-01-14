Военнослужащие Беломорской военно-морской базе Северного флота готовятся к XXVI фестивалю-конкурсу «Беломорские звёзды»

На Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялся отборочный тур на XXVI открытого фестиваля-конкурса «Беломорские звёзды». Свои артистические способности показывали военнослужащие и гражданский персонал Северодвинского гарнизона.

Танцевальные, песенные и драматические номера оценивало отборочное жюри в составе директора НТЦ «Звёздочка» Любови Шубиной, заместителя директора Натальи Зозуля и главный балетмейстер Светланы Антипко.

В числе фаворитов были многонационального трио курсантов Учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ Мурада Гаджиахмедова, Вусала Алиева и Асхада Гетериева, станцевавшие зажигательную «Лезгинку», курсант Владислав Кушнир исполнивший песню Виктора Цоя «Последний герой» и курсант Максим Филиппов, вдохновенно продекламировавший стихотворение Михаила Лермонтова «Валерик».

Участники, которые пройдут на основании решения отборочного жюри для участия в конкурсном концерте, будут готовиться к выступлению под руководством опытных педагогов НТЦ «Звёздочка», оттачивать свое исполнительское мастерство и доводить его до совершенства, чтобы своим талантом порадовать зрителей.

Как сообщает пресс-служба СФ, конкурсный концерт XXVI открытого фестиваля-конкурса «Беломорские звёзды» пройдёт 10 февраля. Неделю спустя состоится гала-концерт, на котором будут награждены победители и лауреаты.