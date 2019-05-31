Военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли участие в первых Межведомственных учениях по спасению людей на море

В Архангельске в акватории Северной Двины военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота приняли участие в первых межведомственных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на море и организации лечебно-эвакуационных мероприятий. За ходом учения наблюдали представители медицинской службы Военно-морского флота России.

Взаимодействие отрабатывали 15 различных организаций, в том числе – пожарные и спасатели, представители морских спасательных служб, медицинских организаций, органов государственной власти, Арктического морского института им. В.И. Воронина.

Как сообщает пресс-служба СФ, по легенде учения, на условном пассажирском судне произошел взрыв. После чего за взрывом последовал пожар, в результате которого пострадали пассажиры судна, за бортом оказалось несколько членов экипажа. Капитан передал сигнал бедствия в морской спасательный подцентр.

Врачи из Центра медицины катастроф и военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота провели медицинскую сортировку при большом количестве пострадавших. Были продемонстрированы действия военных психологов капитан-лейтенанта Ирины Коптевой и служащей Елены Цветковой, встречающих на берегу пострадавших, находящихся в состоянии эмоционального шока.

Беломорская военно-морская база представила зрителям передвижную рекомпрессионную станцию и две складных транспортировочных барокамеры «Кубышка», предназначенных для эвакуации пострадавших водолазов к стационарной барокамере.

Учения получили высокую оценку руководства медицинской службы ВМФ РФ.