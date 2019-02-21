Военнослужащие из экипажа флагмана ВМФ получили сертификаты военной ипотеки

Шестеро военнослужащих по контракту из состава экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» стали обладателями свидетельств на выплату целевых займов по военной ипотеки для покупки жилья.

На борту крейсера «Адмирал Кузнецов» военнослужащим вручили свидетельства на выплату целевых займов по военной ипотеке для покупки жилья. По слова экспертов, после 2024 года военная ипотека станет основной формой обеспечения жильём военнослужащих. Участниками программы стали все, кто начал службу по контракту после 2005 года.

«Все военнослужащие, которые включены в эту программу, по истечению трёх лет службы имеют право воспользоваться и получить свидетельство и использовать те средства, которые накоплены на его счету».

Право на приобретение недвижимости у военнослужащих наступает на четвёртый год участия в программе, когда на их именном счёту с учётом процентов накапливается достаточная сумма для внесения первого взноса за квартиру. Ежегодно государство перечисляет 280 тысяч рублей. Чем дольше военнослужащий не использует накопления, тем большая сумма оказывается у него на счету.

«Сумму займа планирую потратить на жильё в Мурманске, а это около полутора миллионов рублей, - говорит Станислав Тузов, старший стрелок комендантской службы. – Я проверял цены на сайте в этом районе».

На ипотечные кредиты североморцы стараются приобрести жильё в Москве и Санкт-Петербурге. Третье место по популярности занимает Краснодарский край. Члены экипажа крейсера «Адмирал Кузнецов», основным пунктом базирования которого является город-герой Мурманск, оказывают предпочтение столице Кольского Заполярья.