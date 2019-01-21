Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота приступили к отработке практических навыков в условиях Арктики

Сегодня в России отмечается День инженерных войск. Накануне своего профессионального праздника военнослужащие образованного месяц назад отдельного морского инженерного полка Северного флота провели первые практические занятия на местности в условиях Крайнего Севера и Арктики.

На учебном полигоне в Мурманской области военные инженеры совершили марш по снежной целине в район выполнения задач, прокладывая дорогу для колонны техники с помощью путепрокладчика БАТ-2. Также они отработали задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов с помощью тротиловых шашек, а также устранения лесного завала на дороге методом подрыва.

Задачи инженерной разведки проводились в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы. Инженеры продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий – личный состав отработал элементы блокирования условного противника, встречного боя и огневого поражения.

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота ежегодно принимают участие в обеспечении учений сил и войск флота в Арктике на побережье континента и островах Северного Ледовитого океана. Кроме этого на них возложены задачи по утилизации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруживаемых в местах ожесточенных сражений тех лет на территории Кольского полуострова.

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил с Днём инженерных войск руководство и сотрудников морской инженерной службы объединения и личный состав инженерных частей и подразделений.

Адмирал Николай Евменов отметил вклад флотских инженеров в обеспечение боеготовности и боеспособности сил и войск флота, высоко оценил их роль при организации и проведении учений в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также в обеспечении участия сил Северного флота в манёврах «Восток-2018». Кроме этого, он отметил высокую профессиональную подготовку инженерных подразделений, позволившую им успешно выступать и занимать призовые места на конкурсах профессионального мастерства Армейских международных игр.

Командующий флотом пожелал военным инженерам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, бодрости духа и совершенствования профессионального мастерства.

Месяц назад командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил Боевое знамя командиру нового отдельного морского инженерного полка, который был сформирован в прошлом году на базе отдельного морского инженерного батальона. Инженерные подразделения действуют в составе соединений армейского корпуса флота.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают более 2000 военных инженеров Северного флота, которые в дополнение к функциям своих армейских коллег выполняют задачи по обеспечению системы базирования боевых кораблей и судов обеспечения.