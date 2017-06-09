Военнослужащие по призыву армейского корпуса Северного флота приступили к практическим занятиям на полигонах

Сегодня на общевойсковых полигонах Мурманской области в ходе полевого выхода приступили к практическим занятиям по изучению основ общевойсковой подготовки военнослужащие, призванные весной 2017 года и прибывшие для прохождения службы в мотострелковые соединения Северного флота.

С военнослужащими проводится комплекс занятий по основным предметам боевой подготовки – огневой и вождению военного автотранспорта. Молодое пополнение выполняет ряд нормативов по специальной, топографической, инженерной, разведывательной подготовкам и радиационной, химической и биологической защите. Все новобранцы сдают первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие по призыву изучают технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

После окончания полевого выхода молодое пополнение будет приведено к воинской присяге.

Как сообщает пресс-служба СФ, следующим этапом службы новобранцев станет распределение по подразделениям и отработка военнослужащими элементов интенсивной общевойсковой подготовки.