Военнослужащие Северного флота готовятся к экспедиции на Новую Землю

Сводный экспедиционный отряд, состоящий в основном из военнослужащих подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота, завершает первый этап подготовки к исследовательской экспедиции в труднодоступные районы острова Южный архипелага Новая Земля, которая спланирована на вторую половину мая.

На тренировках, которые проходят в безлюдных районах Мурманской области и на территории военных полигонов, военнослужащие осваивают навыки по выживанию, установке лагеря, ремонту вооружения, военной и специальной техники, организации связи, управления и взаимодействия, оказания медицинской помощи и спасения в полевых условиях Крайнего Севера и Арктики. Также они совершенствуют свой опыт вождения двухзвенных вездеходов ДТ-10 «Витязь» и снегоходов, знакомятся с правилами поведения при встрече с белым медведем.

В конце марта была проведена рекогносцировка с воздуха предполагаемого маршрута экспедиции на Новую Землю. В ходе неё удалось оценить возможности заброски материальных средств и припасов авиацией, а также выяснить возможность прохода техники экспедиционного отряда с учётом особенностей рельефа и климатических условий. Кроме этого, группа офицеров Северного флота выполнила задачи по сбору и обобщению сведений о климатических, географических и топографических особенностях острова Южный путём опроса местного населения, изучения имеющихся документов, а также многолетних наблюдений полярников.