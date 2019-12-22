Военнослужащие Северного флота и жители Мурманской области поклоняются иконе святого апостола Андрея Первозванного

21 декабря в Североморске встретили главную икону Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного. Она была доставлена военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии.

Торжественная встреча иконы состоялась на аэродроме Североморск-1. Затем реликвия была доставлена в домовой храм штаба Северного флота, где была проведена церковная служба. После этого воины-североморцы прошли крестным ходом с иконой по военному городку соединений надводных сил Северного флота. Крёстный ход завершился возле Свято-Андреевского Морского Кафедрального собора. Там же состоялся торжественный митинг и молебен.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, представители командования, военнослужащие флота и жители города Североморска.

С утра в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска прошла Божественная Литургия, отслужил ее епископ Североморский и Умбский Тарасий. Далее главная икона ВМФ была доставлена в штаб СФ, где также состоялась служба.

Крестный ход начался от эскадры надводных кораблей СФ. В торжественном построении на плацу эскадры были задействованы военнослужащие СФ, юнармейцы. Участники крестного хода под колокольный перезвон малой звонницы прошли через все причалы эскадры, завершился крестный ход на площади перед собором, где перед молебном состоялся торжественый митинг. С приветственными словами и поздравлением со столь значимым для североморцев событием к собравшимся обратились командующий СФ, вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Александр Хомяков, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

По 30 декабря образ святого покровителя военных моряков будет находитья в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе, перед образом ежедневно будут служиться молебны. Напомним, что главная икона ВМФ РФ была специально изготовлена для главного храма Вооруженных сил России, который откроют в 2020 году в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот».

С 31 декабря по 1 февраля начнётся её путь по гарнизонам Северного флота. Иконе поклонятся жители Мурманска, Полярного, Гаджиево, Видяево, Заозерска, монахи Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря в посёлке Луоастари. После этого главная икона ВМФ будет перевезена в Архангельск и Северодвинск, а затем отправится на Тихоокеанский флот.

Главная икона ВМФ России – образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-морского флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Как сообщает пресс-служба СФ, до того, как прибыть на Северный флот икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После Крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся главном храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.