Военнослужащие Северного флота на арктических островах досрочно проголосовали на выборах Президента России

Военнослужащие Северного флота, проходящие службу в Арктике на островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на выборах Президента Российской Федерации.

Досрочное голосование прошло на базе «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, в административно-жилищном комплексе «Арктический трилистник», расположенном на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, в воинских частях на острове Южный архипелага Новая Земля и острове Средний архипелага Северная Земля.

Также воины-североморцы и маячники гидрографической службы Северного флота проголосовали на отдалённых и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Свой выбор сделали и члены экипажа океанографического исследовательского судна «Янтарь», находящегося в длительном плавании.

Досрочное голосование военнослужащих и гражданского персонала Северного флота проводилось в отдалённых и труднодоступных местах четырёх субъектов России: Республики Саха – Якутия, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областей.

Как сообщает пресс-служба СФ, в день выборов Президента России военнослужащие Северного флота будут голосовать на избирательных участках семи субъектов страны.