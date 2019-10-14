Военнослужащие Северного флота отдали воинские почести защитникам Советского Заполярья

В субботу, 12 октября, на территории мемориального комплекса Долина Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обнаруженных поисковиками.

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства Мурманской области, командования Северного флота, Мурманской областной Думы, силовых ведомств, муниципальных образований, представители всероссийских молодежных военно-патриотических движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», ветеранских и военно-патриотических объединений, а также военнослужащие морской пехоты и подводных сил Северного флота.

Воины-североморцы отдали воинские почести погибшим защитникам Советского Заполярья, выполнили троекратный залп из автоматов Калашникова, возложили венки и цветы к захоронению.

В 2019 году поисковыми объединениями на местах былых сражений Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье были найдены останки 58 советских воинов. Троих удалось идентифицировать – это сержант М.А. Игнатьев, красноармейцы С.В. Калинин и И.А. Александров.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего на территории мемориального комплекса Долина Славы с 1988 года захоронены останки более 4000 защитников Советского Заполярья, обнаруженные поисковыми отрядами.

Также на этой неделе прошла церемония захоронения лётчика самолета ЛаГГ-3 Сергея Филиппова на военно-мемориальном кладбище главной базы Северного флота - Североморска.