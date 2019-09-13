Военнослужащие Северного флота отработали досмотр судна в Арктике

Группа противодействия террористической деятельности Северного флота и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, действующие в составе арктической группировки флота на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», отработали мероприятия по досмору судна, подозреваемого в нарушении российского законодательства.

В районе острова Большевик в акватории бухты Солнечной (море Лаптевых) досмотровая группа, состоящая из военнослужащих погрануправления и Северного флота, высадилась на быстроходной лодке с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на гражданское судно «С. Кузнецов», доставившее грузы на острова архипелага Северная Земля.

В ходе досмотровых мероприятий были проверены служебные, грузовые и бытовые помещения теплохода, судовая документация и документы экипажа. Был выявлен ряд нарушений действующего законодательства, сведения о которых установленным порядком передали для рассмотрения в соответствующие учреждения.

Как сообщает пресс-служба СФ, во взаимодействии с пограничниками североморцы получили первый опыт проведения процессуальных действий во время досмотровых операций в Арктике.

Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошёл более 2,5 тысячи морских миль.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота успешно выполнили задачи межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта.