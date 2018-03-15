Военнослужащие Северного флота отработали условное отражение захвата арктической базы «Северный клевер»

Личный состав тактической группы, размещённой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, провёл учение по отражению нападения на базу «Северный клевер». Военнослужащие отработали тактику оборонительных действий при нападении условных диверсантов на объект, ведение боя и уничтожение противника.

В рамках учения бойцы выполнили упражнения учебных стрельб из штатного оружия на специально подготовленном стрельбище, расположенном недалеко от административно-жилищного комплекса (АЖК) «Северный клевер».

Занятия по огневой подготовке проходили в тёмное время суток при температуре минус 33 градуса. Стрельбы проводились с применением приборов ночного видения.

Главной целью проведённого учения была отработка слаженности действий личного состава тактической группы при отражении нападения на охраняемый объект и предотвращение диверсий.

Как сообщает пресс-служба СФ, часть эпизодов учения была выполнена в помещениях АЖК «Северный клевер», где проживают и несут службу военнослужащие. Все здания комплекса специально предназначены для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.