Военнослужащие Северного флота примут участие в 29 конкурсах Армейских международных игр 2019 года

На Северном флоте завершается подготовительный этап ко всеармейским соревнованиям АрМИ–2019. Североморцы будут участвовать в 29 конкурсах, в том числе «Ключи от неба», «Военное ралли», «Полевая кухня» и «Безопасный маршрут», в которых в прошлом году заняли призовые места.

На предварительных этапах в конкурсах Армейских международных игр на Северном флоте примут участие более 4 тысяч военнослужащих, будет задействовано около 900 единиц вооружения и военной техники. Основные критерии отбора участников — отличные показатели по огневой, физической, тактической и специальной подготовкам, высокие воинская дисциплина и уровень морально-психологической устойчивости.

В течение всего периода подготовки ко всеармейскому этапу АрМИ-2019 отобранные кандидаты будут выполнять все элементы повседневной деятельности в своих воинских частях исключительно в составе сформированных экипажей, групп и расчетов. Это позволит значительно повысить уровень коммуникации военнослужащих в составе подразделения и увеличит вероятность получения максимальных результатов на отборочных этапах.

Как сообщает пресс-служба СФ, расписание занятий и распорядок дня для участников Игр составляются в воинских частях и подразделениях индивидуально для каждой команды-участницы с учетом правил определенного конкурса. От исполнения своих служебных обязанностей по занимаемым должностям военнослужащие не освобождаются. Североморцы готовятся к состязаниям в свободное от дежурств и плановых мероприятий подготовки время.

Для подготовки к конкурсам АрМИ-2019 на Северном флоте задействовано 12 полигонов армии ВВС и ПВО, соединений сухопутных и береговых войск, а также учебно-тренировочных комплексов отдельных воинских частей.