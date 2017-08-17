Военнослужащие Северного флота приняли участие в фестивале спорта

Военнослужащие Северного флота приняли участие во всероссийском Дне физкультурника. Праздник, который с каждым годом становится все более популярным, широко отмечался на всех объединениях СФ.

Рядовой и офицерский состав вместе с гражданским персоналом и членами семей участвовали в кроссах на различные дистанции, легкоатлетических эстафетах, сражались в мини-футбольных и волейбольных баталиях, состязались в настольном теннисе, перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки.

Наибольший интерес среди участников спортивно-массовых мероприятий вызвали силовые виды спорта – гиревой спорт, армрестлинг, толкание ядра, русский жим. А представители Беломорской военно-морской базы продемонстрировали свои способности в такой богатырской забаве, как метание гири 16 кг .

Как сообщает пресс-служба Северного флота, больше всего участников в ходе Дня физкультурника было среди представителей армии ВВС и ПВО и армейского корпуса СФ. Отдельным спортсменам этих объединений удалось выполнить нормативы 2-го и 3-го спортивных разрядов.

В Дне физкультурника также активное участие приняли моряки Кольской флотилии разнородных сил и подводных сил СФ.