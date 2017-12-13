Военнослужащие Северного флота проведут ряд викторин и конкурсов на областном слете кадетских классов

Сегодня в Мурманске в рамках областного слёта кадетских классов пройдут ряд конкурсов и викторин, организацию и судейство которых обеспечат военнослужащие армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота.

В их числе конкурс строя и песни, военно-спортивная и военизированная эстафеты.

На слёт собрались юнармейцы, воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, кадетских корпусов, клубов юных моряков Мурманской области в возрасте от 13 да 17 лет. В нём также примут участие 10 команд муниципальных образований, в состав которых вошли более 80 школьников.

Слёт проходит на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». При проведении спортивных конкурсов особое внимание будет уделяться выполнению общевойсковых и спортивных нормативов, а в военизированной эстафете – на упражнения с массогабаритными макетами автоматов АК-74.

Кадеты и юнармейцы также будут бороться за звание лучших в викторине по общевойсковой подготовке, конкурсах «Парад участников», «Ратные страницы истории Отечества», «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе», «Огневой рубеж». Завершающим этапом слёта станет «Кадетский бал», сообщает пресс-служба Северного флота.