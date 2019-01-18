Военнослужащие Северного флота пройдут переобучение на современный арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ»
Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота пройдут переообучение на новейший арктический вариант зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Группа специалистов соединения уже отправилась в учебный центр войск противовоздушной обороны в Ейск (Краснодарский край).
В ходе переобучения расчеты ЗРК «Тор-М2ДТ», изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей. Завершится курс переобучения практическим выполнением боевых упражнений по воздушным целям на полигоне.
После выполнения стрельб арктический вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» в составе воинского эшелона отправится в пункт постоянной дислокации в Мурманской области.
Как сообщает пресс-служба СФ, арктический вариант ЗРК «Тор-М2ДТ» адаптирован для эксплуатации в экстремально низких температурах Арктики без снижения тактико-технических характеристик.