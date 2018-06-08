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Мурманская область. Арктика08.06.18 08:20

Военнослужащие Северного флота в рамках боевой учёбы приступили к освоению новых танков Т-80БВМ

Личный состав танковых подразделений мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в посёлке Печенга Мурманской области, в рамках боевой учёбы в летнем периоде обучения приступил к освоению танков Т-80БВМ, поступающих на вооружение соединения.

В ходе практических занятий военнослужащие совершенствуют навыки вождения боевой техники по пересеченной местности с преодолением препятствий. Особое внимание уделяется одному из сложнейших элементов тренировок, так называемой «фланговой стрельбе», когда экипаж движущегося вдоль мишенного поля танка должен поразить различные мишени. При выполнении данного упражнения важна слаженность действий всех членов экипажа, так как наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю — вести боевую машину с постоянной скоростью.

При проведении тренировок особое внимание также уделяется техническому обслуживанию техники. Проводится контрольный осмотр танков, а по окончании практических занятий каждый экипаж выполняет плановое техническое обслуживание и подготовку боевой машины к мероприятиям следующего дня.

Поступающие на вооружение танки Т-80БВМ значительно усилят боевой потенциал танковых подразделений мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота.

 

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