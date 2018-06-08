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Мурманская область. Арктика08.06.18 07:00

Военнослужащие Северного флота в рамках комплексной экспедиции на Новой Земле испытали в действии перспективный образец ледомера

Личный состав экспедиционного отряда Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, испытал в действии перспективный образец ледомера. Этот измеритель позволил оперативно определить структуру и толщину ледяного покрова льда реки Вадега, а также скорректировать дальнейший маршрут движения.

По ходу маршрута научное отделение отряда продолжило выполнение регулярных метеорологических и топогеодезических наблюдений и исследований, а также поиск и выявление объектов культурного и природного наследия. Осуществлялся и экологический мониторинг местности.

Пройдя 42 километра, отряд спустился в долину реки Рогачева. Здесь организовано размещение на ночлег. Все военнослужащие здоровы, техника в строю.

Как сообщает пресс-служба СФ, современные технические средства позволяют поддерживать постоянную надежную двухстороннюю связь экспедиционного отряда с дежурными службами штаба Северного флота.

Напомним, экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около 850 километров. На его выполнение планируется затратить более двадцати суток. Маршрут повторяет путь врача Мало-Кармакульской полярной станции Леонида Гриневецкого, который в апреле-мае 1883 года по собственной инициативе на собачьих упряжках впервые пересек Южный остров Новой Земли.

 

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