Военнослужащие Северного флота в рамках комплексной экспедиции на Новой Земле испытали в действии перспективный образец ледомера
Личный состав экспедиционного отряда Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля, испытал в действии перспективный образец ледомера. Этот измеритель позволил оперативно определить структуру и толщину ледяного покрова льда реки Вадега, а также скорректировать дальнейший маршрут движения.
По ходу маршрута научное отделение отряда продолжило выполнение регулярных метеорологических и топогеодезических наблюдений и исследований, а также поиск и выявление объектов культурного и природного наследия. Осуществлялся и экологический мониторинг местности.
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Как сообщает пресс-служба СФ, современные технические средства позволяют поддерживать постоянную надежную двухстороннюю связь экспедиционного отряда с дежурными службами штаба Северного флота.
Напомним, экспедиционный отряд Северного флота начал движение по маршруту комплексной арктической экспедиции на архипелаге Новая Земля 5 июня. По Южному острову архипелага военнослужащие Северного флота совершат марш протяжённостью около