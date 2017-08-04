Военнослужащие СФ и делегация Великобритании открыли мемориал советским и британским лётчикам на полуострове Рыбачий

На полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и делегация из Великобритании вчера, 3 августа, открыли воинский мемориал советским и британским лётчикам, погибшим в Заполярье в годы Второй мировой войны.

Воинский мемориал открыт в Вайда-Губе – одном из труднодоступных мест полуострова Рыбачий. Здесь в годы войны были захоронены 16 советских воинов и два лётчика военно-воздушных сил Великобритании, воевавших с фашистами.

На месте захоронений павших воинов установлены мемориальные плиты и памятник с именами погибших.

Церемонию открытия памятника провёл заместитель командующего СФ по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. В ней также приняли участие главный капеллан военно-морских сил Великобритании Ин Джеймс Уитли, заместитель военного атташе по вопросам обороны – военно-морской атташе при посольстве Великобритании в Российской Федерации капитан 1 ранга Кристофер Джон Коннолли, родственники лётчиков военно-воздушных сил Великобритании, захороненных на этом мемориальном кладбище, а также представители Североморской епархии и военнослужащие СФ.

На месте открытия воинского мемориала представители духовенства Русской и Британской церквей провели совместную службу по упокоенным воинам.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, в годы Второй мировой войны Кольское Заполярье стало единственным театром военных действий, на котором против фашистов сражались вместе советские и английские моряки и лётчики. Мемориальные кладбища, на которых захоронены советские и британские лётчики находятся в городах Североморске и Мурманске.