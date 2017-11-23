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Мурманская область. Арктика23.11.17 07:00

Военнослужащие СФ в завершившемся учебном году выполнили около 5 тысяч парашютных прыжков

На несколько процентов превысили плановые показатели воздушно-десантной подготовки за 2017 учебный год военнослужащие сухопутных и береговых войск, специальных подразделений, поисково-спасательных и парашютно-десантных служб и лётного состава морской авиации Северного флота.

В общей сложности они выполнили около 5 тысяч прыжков с парашютом. Наибольшее количество десантирований было сделано в летнем периоде обучения.

На Северном флоте традиционно особое внимание уделялось воздушно-десантной подготовке морских пехотинцев и разведчиков. Личный состав этих подразделений выполняет прыжки с различных высот и отрабатывает приземление на ограниченные площадки приземления и на воду.

Обеспечение воздушно-десантной подготовки осуществляют экипажи самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО флота.

В процессе воздушно-десантной подготовки каждый боец спецподразделений совершает прыжки с парашютами как обычной купольной системы, так и со специальными управляемыми типа «Арбалет».

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они выполняют задачи по захвату и обороне района высадки.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная подготовка на наземных тренажерах. Отрабатываются практические элементы выхода из самолёта и приземления, в том числе действия при нестандартных ситуациях, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

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