Военнослужащие, сотрудники силовых структур и ведомств проведут бои с применением смеха
16 февраля на сцену Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выйдут команды военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, чтобы принять участие в областном конкурсе «КВН в погонах».
Море шуток, смеха и юмора готовы представить 9 команд:
1.«Из бухты вон» - 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии РС СФ, г. Североморск,
2. «Суровые парни» - 61-я бригада морской пехоты СФ, п. Спутник,
3. «Смехпожнадзор» - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» г. Североморск,
4. «Ой, все» - Главное управление МЧС России по Мурманской области, г. Мурманск,
5. «Форменное бесчинство» - Мурманская таможня, г. Мурманск,
6. «Динамит» - в/ч 08275 Северного флота п. Печенга,
7. «Отдать швартовы» - в/ч
8. «Мужицкий дождь» - в/ч 34667, с. Алакуртти,
9. «12 ГУМОноидов» - в/ч 69273 12 Главного Управления Министерства обороны РФ, г. Гаджиево.
Тема конкурса – «Через тернии, к звёздам». Конкурсанты подготовят приветствия, вопросы для соперников и музыкальные номера. По результатам выступлений команд жюри присуждает дипломы за I, II и III места.