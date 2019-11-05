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Мурманская область. Арктика05.11.19 07:45

Военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота улучшили показатели физической подготовленности

Военнослужащие мотострелковых соединений, морской пехоты и частей управления армейского корпуса Северного флота успешно прошли контрольную проверку по физической подготовке. Проверке было подвергнуто более 4500 военнослужащих. Наилучшие результаты показали представители отдельного батальона управления армейского корпуса.

Несмотря на тяжёлые климатические условия Заполярья, которые напрямую сказываются на результатах выполненных нормативов, военнослужащие показали высокий процент сдачи. Увеличилось число спортсменов, достигших высшего квалификационного уровня физической подготовленности. По сравнению с предыдущим годом военнослужащих, сдавших нормативы по физической подготовке на отличную оценку и квалификационные уровни, стало на 5% больше.

Особенно отличились своими рекордами старший сержант отдельной мотострелковой бригады Марат Гаджикурбанов, выполнивший 110 подъемов переворотом на перекладине, матрос бригады морской пехоты Александр Иванов, метнувший гранату на 62 метра, рядовой арктической бригады Алексей Бирюков, пробежавший 3 километра в военной форме одежды за 10 минут 14 секунд. В марш-броске на 10 километров двукратный чемпион армейского корпуса по военно-прикладному спорту матрос Иван Кочанов показал результат 44 минуты 35 секунд, заняв 2 место по Северному флоту.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сдачи нормативов по физической подготовке первостепенное значение было уделено страховке и технике безопасности при выполнении упражнений, а также сохранению здоровья военнослужащих. Перед зачётами по физподготовке все они прошли медицинское обследование.

 

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