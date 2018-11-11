Военнослужащие тактической группы СФ на острове Котельный первыми написали географический диктант

Личный состав тактической группы, дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых Северного Ледовитого океана одними их первых написали географический диктант.

Международная просветительская акция, проходящая по эгидой Русского географического общества, состоялась в административно-жилищном комплекса «Северный клевер». Ещё одной точкой написания географического диктанта в Арктике стал остров Южный архипелага Новая Земля, где несут боевое дежурство воины объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Всего в написании географического диктанта примут участие около трёх тысяч военнослужащих Северного флота на 35 зарегистрированных площадках, в том числе матросы и офицеры ракетного крейсера «Маршал Устинов», который выполняет задачи дальнего похода в Средиземном море, командиры и бойцы арктической мотострелковой бригады в посёлке Алакуртти, военнослужащие подводных сил и Кольской флотилии и соединений надводных кораблей.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов напишет диктант вместе с воспитанниками Мурманского Нахимовского военно-морского училища. Мурманские нахимовцы примут участие в акции уже второй год подряд.

Как сообщает пресс-служба СФ, в регионах, где дислоцированы силы Северного флота - Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми, кроме военнослужащих Северного флота будут писать географический диктант члены их семей, юнармейцы, школьники, а также большое количество любителей географии. Места написания географического диктанта подготовлены во всех военных гарнизонах флота. Многие воины-североморцы и их семьи планируют написать диктант на сайте Русского географического общества в сети Интернет.