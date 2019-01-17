Военнослужащие тактической группы СФ в 36-градусный мороз провели ночные занятия по огневой подготовке на острове Котельный
Военнослужащие тактической группы Северного флота, дислоцируемой на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, выполнили упражнения учебных стрельб из штатного оружия. Стрельбы проводились в соответствии с курсом боевой подготовки на полигоне в тёмное время суток с подсветкой мишенных позиций.
Температура окружающей среды на острове Котельный в это время года в среднем составляет около 40 градусов Цельсия ниже нуля. Занятия по огневой подготовке проходили при температуре минус 36 градусов. На полигоне была развернута палатка для обогрева военнослужащих, приготовлены горячий чай и бутерброды.
Как сообщает пресс-служба СФ, занятия по изучению устройства, сборке-разборке оружия проходили в помещениях административно-жилищного комплекса «Северный клевер», где проживают и несут службу военнослужащие тактической группы СФ.
Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих береговых войск СФ. Стрелки применяют трассирующие боеприпасы для корректировки огня и наблюдения за результатом.