Военнослужащий войск ПВО Северного флота победил в конкурсе на лучшую песню о военной службе

Начальник узла связи радиотехнического полка соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота капитан Игорь Туманинин стал победителем Всероссийского конкурса на написание песен среди военнослужащих по контракту и членов их семей под названием «Служба по контракту - мой выбор», который проходил в прошлом году. За его песню «Гимн радиотехнического полка», размещённую на портале Минобороны России, проголосовало больше всего интернет-пользователей. С результатом в 39 процентов голосов она оставила позади 10 конкурентов.

Игорь Туманин занимается музыкой с детства, учился в музыкальной школе. Написал две военные песни, которые посвятил Северному флоту и родному радиотехническому полку.

Идея написания данной песни пришла капитану Игорю Туманову во время учения на полигоне Ашулук. Вместе с другом он сделал аранжировку, записал вокал и отправили песню на конкурс.

Огромную поддержку в интернет-голосовании оказали его сослуживцы, родные, близкие и друзья, сообщает пресс-служба СФ.