Мурманская область. Арктика13.03.19 11:32
Военные автоинспекторы военных округов и Северного флота готовятся к региональному этапу конкурса «Дорожный патруль»
В конец марта в территориальных подразделениях ВАИ закончатся отборочные этапы конкурса «Дорожный патруль». В апреле пройдут региональные этапы соревнований между инспекторами ВАИ военных округов и Северного флота на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища.
Впервые военные автоинспекторы примут участие в конкурсе в составе военных округов и Северного флота.
В 2019 году в конкурсную программу внесено новое соревнование «Разгон и экстренное торможение», позволяющее оценить реакцию инспектора и его чувство габаритов автомобиля.
Международный этап конкурса «Дорожный патруль» пройдет в Исламской Республике Иран в августе 2019 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.03.19 09:32
Это хорошо, когда выступают депутаты, создаётся видимость, что они существуют и что-то говорят. Только не хватает того, что бы они сами представлялись, мол депутат Горсовета такой-то, избран по N-му у
Комментарий к новости:Очищаем Мурманск от последствий снегопада
Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области зарплаты и пенсии растут темпами выше инфляции-PRO ВалютуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыМинздрав намерен предоставить гражданам право проходить профилактический осмотр в удобное для них время
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 479 человек