Военные автоинспекторы военных округов и Северного флота готовятся к региональному этапу конкурса «Дорожный патруль»

В конец марта в территориальных подразделениях ВАИ закончатся отборочные этапы конкурса «Дорожный патруль». В апреле пройдут региональные этапы соревнований между инспекторами ВАИ военных округов и Северного флота на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища.

Впервые военные автоинспекторы примут участие в конкурсе в составе военных округов и Северного флота.

В 2019 году в конкурсную программу внесено новое соревнование «Разгон и экстренное торможение», позволяющее оценить реакцию инспектора и его чувство габаритов автомобиля.

Международный этап конкурса «Дорожный патруль» пройдет в Исламской Республике Иран в августе 2019 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.