Военные дипломаты 65 стран ознакомились с боевыми возможностями мотострелков и морских пехотинцев Северного флота

Сегодня делегация представителей военно-дипломатического корпуса 65 государств, аккредитованных в Российской Федерации, посетила полигон отдельной мотострелковой бригады Северного флота в Печенгском районе Мурманской области.

Военные дипломаты, знакомящиеся в соответствии с планами Минобороны России с Северным флотом, посетили выставку техники и вооружения сухопутных и береговых войск флота. Военнослужащие отдельной мотострелковой бригады продемонстрировали иностранным гостям своё мастерство в ходе преодоления психологической полосы препятствий, а морские пехотинцы провели показательные занятия по рукопашному бою.

В рамках поездки в Печенгский район иностранные военные дипломаты также посетили Долину Славы – рубеж обороны, который в годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики так и не смогли преодолеть.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, делегация представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Москве, работает на Северном флоте с 5 июня. За эти дни более 100 военных дипломатов встретились в Североморске с командующим Северным флотом вице-адмиралом Николаем Евменовым, побывали на тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», а также на ракетном крейсере «Маршал Устинов», ознакомились с экспозициями музеев Северного флота и Мурманской области.