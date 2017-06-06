Военные дипломаты иностранных государств посетили боевые корабли Северного флота

Сегодня делегация военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, посетила боевые корабли Северного флота, базирующиеся в Североморске. Военные дипломаты, знакомящиеся в соответствии с планами Министерства обороны РФ с СФ, побывали на тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», а также на ракетном крейсере «Маршал Устинов».

Моряки-североморцы организовали для иностранных гостей обширную экскурсию по ракетным крейсерам, ознакомили с историей кораблей и их походов, с основными образцами вооружения.

По завершении экскурсионной программы на боевых кораблях в Североморске на Приморской площади состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны», в которой приняли участие иностранные военные дипломаты.

Знакомство с СФ делегация военно-дипломатического корпуса иностранных государств начала накануне, 5 июня. Более 100 военных дипломатов, представляющих 65 иностранных государства всех континентов, встретились в Североморске с командующим СФ вице-адмиралом Николаем Евменовым, который в рамках запланированного брифинга ознакомил иностранных гостей с составом современного флота, рассказал им об основных задачах, решаемых моряками-североморцами в Арктике и других районах Мирового океана.