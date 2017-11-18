Военные инженеры Северного флота проложили безопасный маршрут для движения крупногабаритной техники в зимних условиях Кольского Заполярья

На полигоне отдельного морского инженерного батальона Северного флота в районе посёлка Щукозеро Мурманской области прошло контрольное занятие с личным составом инженерно-дорожной роты. Военнослужащие продемонстрировали командованию батальона и руководству морской инженерной службы СФ свои умения и навыки, приобретённые в процессе летнего периода обучения.

Занятие было специально проведено в зимних условиях Кольского Заполярья при отрицательных температурах и снежном покрове, чтобы проверить готовность личного состава действовать в специфической обстановке лесотундры Крайнего Севера.

Перед военными инженерами были поставлены задачи установить переправу через ров трёхметровой глубины и шириной более шести метров при помощи полукомплекта тяжёлого механизированного моста ТММ-3 и обеспечить проезд тяжёлой техники по сложной пересечённой местности. В ходе движения по маршруту было необходимо преодолеть противотанковый ров, выровнять воронки от разрывов условных артиллерийских и авиационных боеприпасов, протаранить лесной завал, пройти участок заболоченной местности с применением фашин, разминировать часть зимней дороги и провести колонну инженерной техники.

Наиболее сложные этапы прохождения маршрута, связанные с восстановлением и прокладкой дороги, выполнил экипаж путепрокладчика БАТ-2. Он за считанные секунды сгладил противотанковый ров, выровнял метровые воронки и разбросал лесной завал. Временные показатели прохождения маршрута были выполнены на отличные и хорошие оценки.

Также в процессе контрольного занятия нормативы по установке минных заграждений выполнил личный состав инженерно-сапёрной роты. Военнослужащие-сапёры, проходящие службу по призыву, провели учебное минирование с использованием массогабаритных макетов противотанковых мин и минного шнура. Все действия выполнялись в маскировочных накидках ползком по-пластунски в полной экипировке и со штатным оружием.

По оценке командования личный состав продемонстрировал уверенные практические навыки владения инженерной техникой и решения учебных задач в условиях реальной обстановки. В летнем периоде обучения военнослужащие отдельного морского инженерного батальона СФ неоднократно принимали участие в инженерном обеспечении учений сухопутных и береговых войск флота в арктической зоне на полуострове Таймыр и на Кольском полуострове. Военные инженеры флота являются постоянными участниками Всеармейских соревнований профессионального мастерства, а также военно-спортивных праздников и военно-исторических реконструкций, проводимых на СФ с применением имитационных боеприпасов и пиротехники, сообщает пресс-служба Северного флота.