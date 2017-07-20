Военные инженеры Северного флота провели экспериментальное учение по оборудованию причала в условиях Арктики

Специалисты морской инженерной службы Северного флота подготовили и провели экспериментальное учение по развертыванию причала на необорудованном побережье в природных условиях, приближенных к островам Северного Ледовитого океана. Учение проходило в губе Грязной Кольского залива под руководством начальника морской инженерной службы СФ полковника Александра Худолея.

Одной из главных задач учения стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона СФ.

В ходе учения основное внимание было уделено соединению плавпричала с берегом при помощи штатной техники инженерных войск - тяжелого механизированного моста ТММ-3. Он предназначен для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 и глубиной до 3 метров и способен выдерживать технику весом до 60 тонн. Был использован полный комплект моста, состоящий из 4-х мостоукладчиков на шасси автомобиля КрАЗ.

Укладка мостовых блоков проводилась с учетом гидрометеорологических условий арктической зоны: ветровой нагрузки и колебаний уровня моря за счет приливов и отливов. Также было принято в расчёт воздействие соленой воды на элементы металлических конструкций моста.

К учению привлекался личный состав инженерно-дорожной роты, имеющий большой опыт оборудования переправ в условиях Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после анализа результатов проведенного учения будут подготовлены предложения по использования штатной техники инженерных войск для оборудования временных пунктов базирования СФ в Арктике.