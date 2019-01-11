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Мурманская область. Арктика11.01.19 17:15

Военные корабли США планируют в летний период обеспечить свободу судоходства в Арктике

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, сообщает ТАСС, ссылаясь на «USNI News».

В октябре 2018 года «Гарри Трумэн» стал первым за 27 лет американским авианосцем, пересекшим Северный полярный круг. Его поход был частью учений НАТО в Норвегии под названием «Trident Juncture». В альянсе открыто заявляли, что главная цель — проверка боеспособности войск в условиях холодного климата и тренировка переброски больших подразделений.

Как отмечает издание, во время учений «Гарри Трумен» не испытывал особых трудностей, однако корабли сопровождения проявили себя не лучшим образом.

По словам Спенсера, последним классом американских кораблей, оснащённых паровыми системами для удаления льда, были крейсеры «Тикондерога». Более современные не располагают такой опцией.

Отмечается, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола.

Спенсер призвал усилить требования объединенного командования НАТО к операциям в Арктике.

Глава американских ВМС также съязвил в отношении российской активности в регионе. В Кремле неоднократно подчеркивали, что деятельность российских кораблей осуществляется в исследовательских целях и для спасательных операций. «Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции», — заявил Спенсер.

После он пояснил, что это был ироничный комментарий и настоящая цель США — обеспечение свободы судоходства.

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