Военные метеорологи провели тренировку по определению погоды в Арктической зоне

Военные метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку в Арктической зоне России с применением современного автономного метеорологического комплекса и использованием данных спутников

Как сообщает пресс-служба военного округа, военнослужащие гидрометеорологической службы ВВО провели тренировку по оперативному составлению метеосводки для полётов авиации в Арктической зоне, в том числе с применением развернутого на мысе Шмидта современного мобильного автономного комплекса приёма метеорологической информации «Сюжет-МБ». При составлении метеосводки была использована информация, полученная от орбитальных космических аппаратов.

В ходе тренировки военнослужащие определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление. Отмечается, что подобные тренировки особо актуальны в период выполнения задач по доставке различных грузов на остров Врангеля и над акваторией водных бассейнов в Арктической зоне.