Военные моряки с трудом «отбивают атаки» бездомных собак

Положение на коммунальном фронте большого ЗАТО обсудили на еженедельном совещании в администрации муниципалитета с представителями жизнеобеспечивающих служб.

Проблема безнадзорных животных вновь была поднята на «планёрке» коммунальных служб. Глава исполнительной власти Семён Кауров сообщил, что в адрес администрации ЗАТО Александровск поступает много жалоб от жителей муниципалитета на бродячих собак. За прошедшую неделю в ЗАТО зафиксировано два факта нападения на детей. Оба случая в Гаджиево.

Чтобы держать ситуацию с бездомными собаками под контролем, Семён Кауров поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ уделить самое пристальное внимание территориям вблизи социальных объектов и жилых домов, а также наладить чёткое взаимодействие между командованием Подводных сил и администрацией, поскольку стаи собак мигрируют по всему городу, в том числе воинским частям, и оперативно реагировать на их месторасположение не всегда удается. Зачастую усугубляют ситуацию и сами сердобольные горожане, кто подкармливает собак.

За прошедшую неделю в Гаджиево отловлено 15 собак и порядка 600 особей по всему ЗАТО с начала этого года. Работы по отлову безнадзорных животных носят заявительный характер. Сообщения принимаются по телефону 8 (815 51) 7-03-38.

В завершении совещания Семён Кауров озвучил задачу, которая была поставлена перед муниципалитетом главой региона. В своем отчётном докладе по итогам работы Марина Ковтун поручила администрации ЗАТО Александровск в 2018 г . обеспечить привязку проекта детского сада к выбранному земельному участку. Проблема переуплотнения групп в детских садах Полярного сохраняется. Для её решения муниципалитету нужен новый детский сад на 140 мест.

Реализация данного проекта в ЗАТО должна начаться с января следующего года. Соответствующие указания даны МКУ «Отдел капитального строительства».