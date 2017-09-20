Военные моряки выручили незадачливых рыбаков из беды

Как сообщает СКЦ «Росморечфлот», 18 сентября в 18.03 поступила информация от ОД ЕДДС ЗАТО Александровск о том, что резиновая лодка «Баджер-470» (регистрационный номер ТТ0282) потеряла ход в море. Экипаж лодки из трёх человека высадился на берег, просит помощи.

В 18.21 на помощь рыбакам был направлен пограничный катер «Бугель-578». В 18.37 экипаж резиновой лодки был поднят на борт «Бугель-578», состояние рыбаков удовлетворительное.

В 20.30 рыбаки доставлены в ЗАТО Александровск.