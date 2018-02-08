Военные психологи Северного флота проходят аттестацию

В главной базе Северного флота – Северомроске – началась аттестация специалистов психологической службы объединения, психологов военных комендатур и частей центрального подчинения ВС РФ, дислоцированных в Мурманской области.

Аттестацию военных психологов проводит комиссия Минобороны России под руководством заместителя начальника психологической службы Вооружённых Сил полковника Вадима Савича. В состав комиссии вошли ведущие военные и гражданские специалисты в области психологии, представители профсоюза гражданского персонала ВС РФ.

Психологи сдают письменный экзамен и проходят собеседование. Проверяется их знание руководящих документов и умение применять технические средства психологической работы, а также практические навыки по использованию различных методов психологии при работе с военнослужащими.

Военные психологи проходят аттестацию после первого года работы в должности. В дальнейшем подобные проверки повторяются раз в три года, а во внеплановом порядке – по отдельному указанию руководства Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, специалисты психологической работы Северного флота традиционно демонстрируют высокие результаты профессиональной подготовки.

За время проведения аттестаций все военные психологи Северного флота успешно подтверждали соответствие предъявляемым к ним требованиям.