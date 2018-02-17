Военные СФ осваивают многоцелевой тягач «АЛЕУТ» в условиях Заполярья

На одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области прошло первое занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ». На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны.

Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов, управляя ими на пересеченной местности и преодолевая различные препятствия.

Перед проведением занятий по практическому вождению, с механиками-водителями, были проведены теоретические занятия по освоению новой техники, после чего приняты соответствующие зачеты. Подготовку на новые снегоболотоходы проходили, как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву.

Многоцелевой тягач способен решать различные задачи, по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до – 50 градусов.

Напомним, снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ» поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в начале этого года. Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «АЛЕУТ» позволит расширить круг решаемых задач подразделениями отдельной мотострелковой бригады.