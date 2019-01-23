Военные следователи приступили к работе на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3

На месте крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в районе Оленегорска в Мурманской области работают военные следователи, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «На месте работают военные следователи. Ведётся проверка», - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что расследование происшествия находится в компетенции военных следственных органов, а не следственного управления СКР по транспорту.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона, на месте крушения бомбардировщика Ту-22М3 есть угроза взрыва. «Есть информация об угрозе взрыва. Поэтому на месте происшествия принято решение оттащить самолёт на безопасное расстояние», - сказал собеседник агентства.

Напомним, дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение вчера днём при посадке на аэродром и загорелся. В результате два члена экипажа погибли, двух лётчиков госпитализировали, один из них скончался

По данным Минобороны РФ, самолёт без боекомплекта выполнял плановый учебно-тренировочный полёт, «совершил жёсткую посадку при попадании в снежный заряд» и разрушился.