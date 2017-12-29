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Мурманская область. Арктика29.12.17 15:25

Военные зарплаты и пенсии трижды проиндексируют на 4%

Принято решение об индексации денежного довольствия военнослужащих и пенсий военным пенсионерам в 2018-2020 годах, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. «Денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года. Каждый раз на 4%», - уточнила она.

- В бюджете расходы в 18 млрд рублей, 22,6 млрд и 41,2 млрд предусмотрены, все нормативные документы разработаны», - сказала заместитель министра обороны .

- Таким образом, с 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тысячи рублей, что примерно на 2,5 тысячи рублей больше уровня его ежемесячного денежного довольствия в 2017 году, - отметила замминистра.

По её словам, для офицера уровня командира батальона (подполковник) прибавка составит примерно 3,4 тысячи рублей (вместо 85,3 тысячи рублей станет 88,7 тысячи рублей).

Рост пенсий для офицеров уровня командира батальона (подполковник) составит 947 рублей, 1932 рубля и 2956 рублей в 2018-2020 годах.

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